EUR0 2024’te bugün: Türkiye, Gürcistan karşısında
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün iki karşılaşmayla devam edecek. İlk maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşısında ter dökecek. Mücadele saat 19.00’da başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.
EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Bugün F Grubu’nda oynanacak iki karşılaşmayla gruplardaki ilk maçlar tamamlanacak.
Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek.
BVB Dortmund Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
Günün ikinci maçında ise turnuvanın güçlü ekiplerinden Portekiz, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Bu maç saat 22.00’de başlayacak.
İki maç da TRT 1’den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Maçtaki muhtemel 11’ler şöyle:
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan (Mert Müldür), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (İsmail Yüksek), Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu (Orkun Kökçü), Barış Alper Yılmaz.
Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze
TÜRKİYE’NİN 627’NCİ SINAVI
EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 627'nci müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 285'i özel 626 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 236 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 853 gol attı, kalesinde 897 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 626 karşılaşmanın 542'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
MONTELLA İLE 9’UNCU MAÇ
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 9'uncu sınavını Gürcistan karşısında verecek.
Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 11 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 5'inci maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Türkiye, bu yıl oynadığı tamamı hazırlık olan 4 karşılaşmayı kazanamadı.