EUR0 2024’te bugün: Türkiye, Gürcistan karşısında

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün iki karşılaşmayla devam edecek. İlk maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşısında ter dökecek. Mücadele saat 19.00’da başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Spor 18.06.2024 11:08 Giriş: 18.06.2024 11:08

Güncelleme: 18.06.2024 11:10 Kaynak: Haber Merkezi

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