EURO 2024 | Avusturya 1-2 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek final hedefiyle sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Avusturya ile karşılaşıyor.

GOL! 1. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde kaldı. Merih Demiral çizgi önünde topu kaleye vurdu ve golü attı.

MERİH'İN GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Bu gol, Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (57 saniye) oldu. Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. (23 saniye)

ORKUN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

11. dakikada Orkun Kökçü yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Orkun, A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesi halinde forma giyemeyecek.

38. dakikada Avusturya'dan Romano Schmid, Ferdi'ye yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

GOL! 59. dakikada Merih Demiral, farkı ikiye çıkaran golü attı. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Merih bu kez kafayla kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlarla buluşturdu.

GOL! 67. dakikada Gregoritsch farkı bire indiren golü attı.

