EURO 2024: Belçika: 0 - Slovakya: 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun ilk maçında Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk haftasında E Grubu'nda Belçika ile Slovakya, Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabakada Slovakya, 7. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik için yükleyen Belçika'nın bir golü ofsayt nedeniyle, bir golü de topun ele çarpmasından dolayı iptal edildi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Slovakya mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.