EURO 2024: Gürcistan 1-1 Çekya

EURO 2024'te Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

EURO 2024'te Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda ikinci maçlar başladı. Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

Gürcistan ilk yarının son dakikasında Mikautadze'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken Patrik Schick'in 59'uncu dakikada kaydettiği gol skoru belirledi.

Bu skorla ilk maçlarını kaybeden iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldı.

Grupta bir sonraki maç TSİ 19.00'da Türkiye ile Portekiz arasında oynanacak.

Grubun son maçlarında ise Türkiye ile Çekya, Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.