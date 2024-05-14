EURO 2024 maçlarında hakemler, önemli kararları takım kaptanlarına açıklayacak

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları esnasında hakemlerin kritik pozisyonlarda alınan kararların gerekçelerini takım kaptanlarıyla paylaşacağını açıkladı.

Rosetti yaptığı yazılı açıklamada, hakem ve takım kaptanlarının EURO 2024'te oyunun imajını koruma sorumluluğunu paylaşması gerektiğini belirterek "Modern futbolda hakem olmak çok zordur. Bazen tartışmalı durumlarda, büyük baskı altında maç başına her 22 saniyede bir olmak üzere 200 ila 250 karar alınıyor. Her biri hem taraftarlar hem de yorumcular tarafından farklı açılardan yeniden izleniyor ve inceleniyor. Hakemlerin sahada bazen 'istenmeyen' kararlar almasını ve sorumluluğu üstlenmesini, aynı zamanda daha açık olmalarını ve belirli kararlara neyin yol açtığını açıklamalarını istiyoruz. Video yardımcı hakemden (VAR) pek çok bilgi alınıyor. Hakemler, oyuncular ve antrenörlerle konuşmaya ve kararın nasıl alındığını anlamalarına yardımcı olmak için daha fazla ayrıntı paylaşmaya hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin baskı altındayken 22 oyuncunun tamamına kararları açıklamasının imkansız olduğunu kaydeden Rosetti, turnuva sırasında olabildiğince fazla kararın takım kaptanlarına açıklanması gerektiğini vurguladı.