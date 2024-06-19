EURO 2024: Portekiz: 2 - Çekya: 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nun ilk maçında Portekiz, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nun ilk maçında Portekiz, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk haftasında Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Portekiz ile Çekya, Red Bull Merkur Spiel Arena'da karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Marco Guida'nın düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ilk gol Çekya'dan geldi. 62. dakikada sol kanattan Vladimir Coufal'ın pasında ceza yayının biraz gerisinden Lukas Provod'un sert şutunda top ağlara gitti ve Çekya 1-0 öne geçti.

69. dakikada Robin Hranac'ın kendi kalesine attığı golle Portekiz eşitliği yakaladı. 87. dakikada Portekiz bir gol bularak öne geçti ancak VAR'dan gelen uyarının ardından hakem pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 90+2. dakikada Neto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmanın hatasında topu önünde bulan Conceiçao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Portekiz 2-1 öne geçti. Bu gol maçın da skoru oldu.

EURO 2024'te yarının programı:

A Grubu

19.00 Almanya - Macaristan

22.00 İskoçya - İsviçre

B Grubu

16.00 Hırvatistan - Arnavutluk