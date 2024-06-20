EURO 2024: Slovenya son dakikada yıkıldı

EURO 2024'te Sırbistan ile Slovenya, Luka Jovic'in 90+5. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı.

EURO 2024'te C Grubu'nda Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

Maçtaki ilk golü 69. dakikada Karnicnik kaydetti. Sırbistan'ın gruptan çıkma yolunda umutlarını canlı tutan golü ise 90+5. dakikada Luka Jovic kaydetti.

Bu sonuçla Slovenya 2, Sırbistan ise 1 puana yükseldi.

Grupta oynanan ilk maçlarda Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kalırken İngiltere Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmişti.

Gruptaki diğer maç TSİ 19.00'da İngiltere ile Danimarka arasında oynanacak. Grubun son maçlarında ise 25 Haziran'da İngiltere ile Slovenya, Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

Bugünün son maçı ise saat 22.00'de İtalya ve İspanya arasında oynanacak.