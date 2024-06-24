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EURO 2024'te Almanya, uzatmada İsviçre'nin elinden liderliği kaptı

Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre karşısında 1 puanı ve grup liderliğini son anda kurtardı.

Spor
  • 24.06.2024 00:27
  • Giriş: 24.06.2024 00:27
  • Güncelleme: 24.06.2024 00:31
Kaynak: AA
EURO 2024'te Almanya, uzatmada İsviçre'nin elinden liderliği kaptı

Ev sahibi Almanya, EURO 2024’te gruptan çıkmayı garantiledi. Panzerler, 90+2'de attığı golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı ve grubunu lider bitirdi. 

Frankfurt Arena'da yapılan maçta İsviçre, 28. dakikada Dan Ndoye'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi Almanya, baskı kurmaya çalışsa da iyi savunanan İsviçre, hızlı oyuncularıyla etkili ataklar geliştirdi.

Topu ayağında tutan ve sürekli deneyen Almanya, maçın son anlarında baskısını artırdı. Müsabakanın 90+2. dakikasında Niclas Füllkrug'un attığı golle skora 1-1 eşitlik geldi. Kalan kısa sürede gol olmayınca maç beraberlikle sonuçlandı.

İkinci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Almanya, son anda bulduğu golle puanını 7'ye çıkardı. Uzatma anlarına önde ve lider olarak giren İsviçre, yediği gol sonrası 1 puanla yetindi. Bu skorla 5 puana ulaşan teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

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