EURO 2024'te "Gol atamayan" Fransa, yarı finale kadar geldi
Kaynak: AA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı finale kadar yükselen Fransa Milli Takımı, akan oyunda gol atamadı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa, yarı finale çıkan 4 takımdan biri oldu.
Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kingsley Coman ve Randal Kolo Muani gibi yıldız hücum oyuncularını bulunduruyor.
Futbolcuların geride kalan sezondaki performansına bakıldığında futbolseverlere güzel ve bol gollü maçlar vadeden Fransa, EURO 2024'te bu beklentileri karşılayamadı.