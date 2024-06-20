EURO 2024'te günün programı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı devam ediyor. 20 Haziran programında İspanya ile İtalya'yı karşı karşıya getirecek karşılaşma dikkat çekiyor.
Kaynak: Spor Servisi
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Turnuvada B ve C gruplarında ikinci müsabakalar oynanacak.
İspanya ile İtalya dev maçta karşı karşıya gelecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:
16:00 Slovenya - Sırbistan
19:00 Danimarka - İngiltere
22:00 İspanya - İtalya