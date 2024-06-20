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EURO 2024'te günün programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı devam ediyor. 20 Haziran programında İspanya ile İtalya'yı karşı karşıya getirecek karşılaşma dikkat çekiyor.

Spor
  • 20.06.2024 10:40
  • Giriş: 20.06.2024 10:40
  • Güncelleme: 20.06.2024 10:46
Kaynak: Spor Servisi
EURO 2024'te günün programı
Fotoğraf: AA

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. 

Turnuvada B ve C gruplarında ikinci müsabakalar oynanacak. 

İspanya ile İtalya dev maçta karşı karşıya gelecek. 

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

16:00 Slovenya - Sırbistan

19:00 Danimarka - İngiltere

22:00 İspanya - İtalya 

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