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EURO 2024'te günün programı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup mücadelelerinde ikinci maçların heyecan devam ediyor.

Spor
  • 21.06.2024 12:10
  • Giriş: 21.06.2024 12:10
  • Güncelleme: 21.06.2024 12:14
Kaynak: Spor Servisi
EURO 2024'te günün programı
Fotoğraf: AA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı devam ediyor. 21 Haziran programında Hollanda ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek karşılaşma dikkat çekiyor.

Hollanda ile Fransa dev maçta karşı karşıya gelecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

16:00 Slovakya - Ukrayna

19:00 Polonya - Avusturya

22:00 Hollanda - Fransa

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