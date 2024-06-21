EURO 2024'te günün programı
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup mücadelelerinde ikinci maçların heyecan devam ediyor.
Kaynak: Spor Servisi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı devam ediyor. 21 Haziran programında Hollanda ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek karşılaşma dikkat çekiyor.
Hollanda ile Fransa dev maçta karşı karşıya gelecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:
16:00 Slovakya - Ukrayna
19:00 Polonya - Avusturya
22:00 Hollanda - Fransa