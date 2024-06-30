EURO 2024'te günün programı

EURO 2024 son 16 turu maçlarında bugün saat 19.00'da İngiltere-Slovakya, 22.00'de İspanya-Gürcistan ile karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları devam ediyor.

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turu oynamaya hak kazandı.

Son 16 turu maçlarında bugün saat 19.00'da İngiltere-Slovakya, 22.00'de İspanya-Gürcistan ile karşılaşacak.

ALMANYA VE İSVİÇRE ÇEYREK FİNALDE

EURO 2024 son 16 turunda dün oynanan karşılaşma sonucu ev sahibi Almanya, Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bir diğer karşılaşmada İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.