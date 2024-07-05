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EURO 2024'te günün programı

EURO 2024 çeyrek final maçlarında bugün saat 19.00'da İspanya-Almanya, saat 22.00'de ise Portekiz-Fransa karşılaşması yapılacak.

Spor
  • 05.07.2024 08:18
  • Giriş: 05.07.2024 08:18
  • Güncelleme: 05.07.2024 08:22
EURO 2024'te günün programı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları bugün başlıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen takımlar maçlarını 5-6 Temmuz’da oynayacak.

İspanya ve Almanya arasındaki mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Günün ikinci maçında ise Portekiz ve Fransa kozlarını saat 22.00’da paylaşacak.

Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

EURO 2024'te günün programı

19:00 İspanya - Almanya
22:00 Portekiz - Fransa.

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