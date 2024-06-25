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EURO 2024'te günün programı: C ve D grubunda tablo netleşiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabında son maçlar oynanıyor. EURO 2024'te bugünkü karşılaşmaların ardından C ve D grupları tamamlanacak.

Spor
  • 25.06.2024 09:23
  • Giriş: 25.06.2024 09:23
  • Güncelleme: 25.06.2024 09:33
Kaynak: Spor Servisi
EURO 2024'te günün programı: C ve D grubunda tablo netleşiyor
Fotoğraf: AA

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün (25 Haziran Salı) 4 maç oynanacak.

Turnuvada TSİ 19.00'da ve 22.00'de ikişer maç yapılacak.

19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Fransa ile Polonya, Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek.

22.00'de ise Danimarka-Sırbistan ve İngiltere-Slovenya karşılaşmaları oynanacak.

EURO 2024'te günün programı şöyle:

19.00: Fransa-Polonya

19.00: Hollanda-Avusturya

22.00: Danimarka-Sırbistan

22.00: İngiltere-Slovenya

 

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