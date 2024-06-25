EURO 2024'te günün programı: C ve D grubunda tablo netleşiyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabında son maçlar oynanıyor. EURO 2024'te bugünkü karşılaşmaların ardından C ve D grupları tamamlanacak.
Kaynak: Spor Servisi
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün (25 Haziran Salı) 4 maç oynanacak.
Turnuvada TSİ 19.00'da ve 22.00'de ikişer maç yapılacak.
19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Fransa ile Polonya, Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek.
22.00'de ise Danimarka-Sırbistan ve İngiltere-Slovenya karşılaşmaları oynanacak.
EURO 2024'te günün programı şöyle:
19.00: Fransa-Polonya
19.00: Hollanda-Avusturya
22.00: Danimarka-Sırbistan
22.00: İngiltere-Slovenya