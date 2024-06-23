EURO 2024'te günün programı: Gruplarda 3'üncü maçlar başlıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı devam ediyor. A grubunda iki karşılaşma aynı saatte oynanacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Grup aşamasında son maçlara geçilmesiyle birlikte maçlar aynı saatte oynanacak.

A grubunda son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak.

Grupta ev sahibi Almanya son 16 turuna kalmayı iki maçın sonunda garantiledi. İskoçya, Macaristan ve İsviçre arasında ise ikincilik ve en iyi 3'üncü olma mücadelesi gerçekleşecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

22:00 İskoçya - Macaristan

22:00 İsviçre - Almanya