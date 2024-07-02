EURO 2024'te günün programı: Türkiye, çeyrek final için sahaya çıkıyor

EURO 2024'te son 16 maçları bugün tamamlanacak. A Milli Takımın çeyrek final yolundaki rakibi Avusturya.

EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri bugün belli oluyor. Son 16 turundaki son maçlarda bu akşam Romanya ile Hollanda, Türkiye ile Avusturya karşı karşıya gelecek.

Avusturya - Türkiye maçı TSİ 22.00'de Red Bull Arena'da oynanacak. Günün ilk maçında ise TSİ 19.00'da Hollanda ile Romanya karşı karşıya gelecek. İki müsabakanın kazananları çeyrek finalde mücadele edecek.

Avusturya da Türkiye de gruplarından 6 puanla çıktılar. Avusturya, aynı grupta yer aldığı Hollanda ve Polonya'yı yenerken Fransa'ya mağlup olmuştu.

Avusturya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Bu akşam oynanacak maçlarla son çeyrek final eşleşmesi de belli olacak.

Şu ana kadar oluşan çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle:

Almanya - İspanya

Fransa - Portekiz

İsviçre - İngiltere