EURO 2024'te günün programı: Türkiye, Portekiz karşısında

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı devam ediyor. A Milli Takım, Portekiz karşısında gruplardaki ikinci maçına çıkacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

A Milli Takım, Portekiz'e karşı sahaya çıkacak. Milliler maçı kazanmaları halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç öncesi basın toplantısında konuştu. Portekiz karşısında topa sahip olmak istediklerini ve sabırlı oynamaları gerektiğini söyledi.

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Montella, "Kendi kimliğimize, sistemimize uygun, oyun planımızı geliştirmemiz gerekiyor. Güçlü noklarımızı avantaja çevirme üzerinde durmalıyız ve sabırlı olmalıyız. Bu çok daha önemli bir olgu, niyetimiz topa sahip olmak, çünkü Portekiz de topu ayağında tutmayı çok iyi yapan takımlardan biri. Kendi performansımıza odaklanıp, sahaya en iyi performansımızı koyup, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Çok sabırlı olmalıyız, topa da sahip olmak istiyoruz. Çünkü Portekiz de sürekli topa sahip olmak istiyor, rakipleri topa sahip olduğunda çok rahatsız oluyorlar. Bu şekilde planlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmamız gerekiyor. Bunu sergileyebilmek de ofansif oyuncularımızdan başlıyor." sözlerini kullanan Montella, "Portekiz hücum gücü yüksek takımlardan biri. Defans oyuncularını değiştirmeden defans anlayışını belki geliştirmeliyiz. Kompakt oluğumuz sürece bunu başarabiliriz. Aksiyonları beraber yapmak çok daha önemli. Bunu yapabildiğimiz takdirde defansif anlamda da beklediğiniz kadar sıkıntı yaşamayacağız. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyucularımızın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İleride bizde de rakibe sıkıntı yaşatabilecek oyuncular var. İlk maçlarda biz 22 şut attık, onlar 12" değerlendirmesinde bulundu.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

İtalyan teknik adam, Arda Güler hakkında gelen bir soru üzerine, "Elbette böyle genç bir oyuncu için yükü kaldırmak kolay değil. Arda şutlarda yüzdesi çok yüksek bir futbolcu, kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü, iyi futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Baştan mı sonradan mı oynaması gerektiğine beraber karar vereceğiz. İkinci maçımızı oynayacağız, riski de hesaplayarak ona göre karar vereceğiz. İrfan Can Kahveci yarın bizimle olmayacak. Onun dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Taraftarların coşkusunu anlayabildiğini ancak milli takımın tamamen yarına odaklandığının altını çizen Vincenzo Montella, "Taraftarlar mutlu olabilir, hayal kurabilir ama bizlerin ayaklarımızı yerde tutmamız gerekiyor. Çok fazla abartırsanız gerçekliklerden uzaklaşırsınız. Gürcistan maçını unutup yarına odaklanmalıyız. Gerçeklere odaklanmamız gerekiyor. İşimiz yapmak için en iyi şekilde sahada olacağız. Konsantrasyonumuzu, arzumuzu, isteğimizi hiçbir zaman eksik etmeden sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Montella, Portekiz karşısında bloklar arası mesafeyi açmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Yarının anahtarı tabii ki kompakt oyun, rakibe mesafe bırakmamak ve topu ayağımızda tutabileceğimiz en üst seviyede tutmak. Portekiz'in neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Sorunu çözmek için yeterli seviyede çalıştık. Bunu kaybetmezsek maç içesinde rakipler isterlerse 3’lü stopere de dönebilir. İstiyorlarsa Polonya’nın 3’lediği bir şekilde de oynayabilirler. Zaten onların nasıl oyun kurduklarını biliyoruz. Genel olarak 3’lü şekilde oyun kuruyorlar. Biz ona göre karşılığımızı vereceğiz. Onların zaaflarını da biliyoruz. Zaaflarını kullanarak istediğimiz performansı ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZDE OFANSİF OYNAMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORLAR"

İtalyan teknik adam, Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez’in, Türkiye’nin ofansif oynayan bir takım olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Rakip hocamızın söylediklerini okudum. Çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Ülkemizde şöyle bir farklık var, forvetsiz oynadığımızı yani ofansif oynamadığımızı düşünüyorlar. Bu seviyede bir hocanın bizim ne kadar ofansif olduğumuzu söylemesi beni mutlu ediyor. Onlara karşı defansif olarak daha kompakt olmamız gerekiyor. Sahanın bölgesi hiç önemli değil. Doğru mesafeleri korumamız ve bloklar arasında alan bırakmamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda istediğimiz performansı ortaya koyabileceğiz. Kendi kalitemizle onların kalitesini kırmamız gerekiyor. Onlarda da çok kalite var ama bizde de çok kalite var. Bunların üzerinde durarak kendi oyunumuz sergileyeceğiz."