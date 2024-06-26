EURO 2024'te günün programı: Türkiye son 16 için sahaya çıkacak

EURO 2024'te grup aşaması bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. A Milli Takım, gruptan çıkmak için TSİ 22.00'de Çekya ile oynayacak.

EURO 2024'te grup maçları bugün tamamlanacak. Türkiye saat 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Aynı saatte grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.

Türkiye 1 puan alması veya kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Eğer Türkiye 1 farkla kaybederse ve Gürcistan Portekiz'i yenemezse, A Milli Takım 3'üncü olacak.

Günün diğer maçları ise TSİ 19.00'da E Grubunda oynanacak.

Grupta Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanacak.