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EURO 2024'te günün programı: Türkiye son 16 için sahaya çıkacak

EURO 2024'te grup aşaması bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. A Milli Takım, gruptan çıkmak için TSİ 22.00'de Çekya ile oynayacak.

Spor
  • 26.06.2024 09:46
  • Giriş: 26.06.2024 09:46
  • Güncelleme: 26.06.2024 11:54
Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te günün programı: Türkiye son 16 için sahaya çıkacak
Fotoğraf: AA

EURO 2024'te grup maçları bugün tamamlanacak. Türkiye saat 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Aynı saatte grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.

Türkiye 1 puan alması veya kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Eğer Türkiye 1 farkla kaybederse ve Gürcistan Portekiz'i yenemezse, A Milli Takım 3'üncü olacak.

Günün diğer maçları ise TSİ 19.00'da E Grubunda oynanacak. 

Grupta Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanacak. 

Türkiye hangi sonuçlarla gruptan çıkacak? Son 16daki muhtemel rakipleri kimler?
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