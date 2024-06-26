EURO 2024'te günün programı: Türkiye son 16 için sahaya çıkacak
EURO 2024'te grup aşaması bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. A Milli Takım, gruptan çıkmak için TSİ 22.00'de Çekya ile oynayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te grup maçları bugün tamamlanacak. Türkiye saat 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Aynı saatte grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.
Türkiye 1 puan alması veya kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
Eğer Türkiye 1 farkla kaybederse ve Gürcistan Portekiz'i yenemezse, A Milli Takım 3'üncü olacak.
Günün diğer maçları ise TSİ 19.00'da E Grubunda oynanacak.
Grupta Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanacak.