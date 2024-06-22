EURO 2024'te Hollanda-Fransa maçında gol sesi çıkmadı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa 0-0 berabere kaldı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yaptı. Karşılıklı pozisyonların değerlendirilemediği maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmanın ardından iki takım da puanını 4’e yükseltti.

Hollanda gruptaki son maçında Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Fransa ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.