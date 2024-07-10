EURO 2024'te ikinci finalist belli oluyor

EURO 2024'te finalin adı bu akşam oynanacak İngiltere-Hollanda maçının ardından belli olacak.

EURO 2024'te finale çıkan ilk takım, dün akşam oynanan maçta rakibi Fransa'yı 2-1 mağlup eden İspanya oldu.

İspanya'nın finaldeki rakibini belirleyecek karşılaşma bu akşam TSİ 22.00'de Signal Iduna Park Stadyumu'nda Hollanda ile İngiltere arasında oynanacak.

Turnuvada şu ana kadar 5 maçta 9 gol bulan Hollanda, İspanya ve Almanya'nın ardından en çok gol atan takım durumunda.

Hollanda son 16 turunda Romanya'yı 3-0, çeyrek finalde ise Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek tarihinde 6'ncı kez Avrupa Şampiyonasında yarı finale yükseldi.

İngiltere ise oynadığı futbolla eleştirilirken son 16 turunda Slovakya'ya karşı elenmenin eşiğinden dönmüştü. 90+4. dakikada Bellingham'ın golüyle maçı uzatmalara taşıyan İngiltere, uzatmaların ilk dakikasında Kane'in attığı golle rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Çeyrek finalde İsviçre karşısında da zorlanan İngilizler, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla geçti.

İki ülke, A Milli Takım düzeyinde 22 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Hollanda, 6'sını İngiltere kazandı. 9 maç berabere bitti.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek.