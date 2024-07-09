EURO 2024'te ikinci finalist yarın belli olacak
Kaynak: AA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında yarın Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ikinci finalist yarın belli olacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki mücadele (TSİ) 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya'dan Daniel Siebert olacak.
Yarınki müsabakayı kazanacak takım, bugün oynanacak İspanya-Fransa eşleşmesini geçecek ekiple 14 Temmuz'da Berlin'de şampiyonluk maçına çıkacak.