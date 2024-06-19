EURO 2024'te ikinci grup maçları başladı: Hırvatistan son dakikada yıkıldı

EURO 2024 gruplarında ikinci maçlar başladı. Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kaldı.

EURO 2024 gruplarında ikinci maçlar başladı. B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Arnavutluk, 11'inci dakikada Laçi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve uzun süre skordaki avantajını korumayı başardı. Ancak Hırvatistan, 73 ve 76. dakikada Kramaric ile Gjasula (KK) attığı gollerle 2-1 öne geçerek maçın son bölümüne önde girdi.

Son 10 dakikası büyük bir heyecana sahne olan maçta skoru belirleyen gol 90+5. dakikada Gjasula'nın ayağından geldi. Hırvatistan'ın ikinci golünü kendi kalesine atan Gjasula, bu kez takımına 1 puanı getirdi.

Bu sonuçla iki takımda turnuvadaki ilk puanlarını aldı. İlk maçlarda Arnavutluk İtalya'ya 2-1, Hırvatistan ise İspanya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Grupta İtalya ile İspanya yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Gruptaki sıralamayı belirleyecek maçlar ise 24 Haziran Pazartesi Hırvatistan ile İtalya ve Arnavutluk ile İspanya arasında oynanacak.

Bugün ise saat 19.00'da Almanya-Macaristan, 22.00'de ise İskoçya-İsviçre maçları oynanacak.