EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor

EURO 2024'te finale yükselecek ilk takım, bu akşam oynanacak Fransa-İspanya maçıyla belli olacak.

EURO 2024'te ilk yarı final maçı bu akşam oynanacak.

İspanya ile Fransa arasında oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmanın ardından ilk finalist belli olacak.

Şu ana kadar ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan İspanya, çeyrek finalde 119'uncu dakikada Merino'nun kaydettiği golle ev sahibi Almanya'yı turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı.

Turnuvada çıktığı bütün maçları kazanan İspanya, 5 maçta bulduğu 11 golle turnuvanın en golcü takımı durumunda.

Fransa ise son 16 turunda Belçika'yı 85. dakikada gelen golle elemiş, çeyrek finalde ise Portekiz'i penaltılarla geçmişti.

Turnuvada oynadığı 5 maçta yalnızca 3 gol bulabilen Fransa'nın, akan oyunda kendi oyuncusunun kaydettiği bir gol bulunmaması da dikkat çekiyor. Öte yandan savunmadaki başarısıyla göz dolduran Fransa, 5 maçta kalesinde yalnızca penaltıdan bir gole izin verdi.

İspanya'da savunma oyuncuları Le Normand ve Carvajal, cezalı oldukları için maçta forma giyemeyecek. Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pedri'nin durumu da belirsizliğini koruyor.

Fransa'da ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Dev karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek.

Bu karşılaşmayı kazanan ekip, yarın oynanacak İngiltere-Hollanda maçının galibi ile finalde karşılaşacak.

İspanya ile Fransa, A Milli Takım seviyesinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 müsabakanın 16'sını İspanya, 13'ünü Fransa kazanırken yedi mücadele beraberlikle sonuçlandı.