EURO 2024'te ilk finalist İspanya oldu
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa'yı 2-1 yenen İspanya oldu.
Kaynak: AA
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk finalist Fransa'yı 2-1 yenen İspanya oldu.
EURO 2024 yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadelede skor ilk yarıda belli oldu.
İspanya maçı 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Fransa 9. dakikada Kolo Muani ile öne geçti.
21. dakikada Lamine Yamal ve 25. dakikada Dani Olmo'nun golleri İspanya'ya galibiyeti getirdi.
İSPANYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLACAK
İspanya'nın rakibi Hollanda ile İngiltere arasındaki maçın ardından belli olacak.
Final maçı 14 Temmuz günü Berlin'de oynanacak.