EURO 2024'te Portekiz ile Slovenya, çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak
Kaynak: AA
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Portekiz ile Slovenya karşılaşacak.
Frankfurt Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.
Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.