EURO 2024'te Romanya ile Hollanda, son 16 turunda karşılaşacak
Kaynak: AA
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Romanya ile Hollanda karşılaşacak.
Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ile Marco Achmüller üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise aynı ülkeden Daniel Siebert olacak.
Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.