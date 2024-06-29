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EURO 2024'te seyirci sayıları: Türkiye, ev sahibini de geçerek birinci oldu

EURO 2024'te grup aşaması tamamlanırken ilk üç maça gelen taraftarların sayıları açıkladı. Listeye göre en fazla taraftar desteği alan ülke, ev sahibi Almanya'yı da geçen Türkiye oldu.

Spor
  • 29.06.2024 14:23
  • Giriş: 29.06.2024 14:23
  • Güncelleme: 29.06.2024 14:30
Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te seyirci sayıları: Türkiye, ev sahibini de geçerek birinci oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

EURO 2024'te grup aşamaları tamamlanırken son 16'ya kalan takımlar belli oldu. 

Alman basınından Die Falsche 9, grup aşamasında en çok hangi milli takım taraftarlarının stadyuma geldiğine yönelik araştırmasını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre A Milli Takım taraftarları, 3 maçta toplam 130 bin taraftar ile Almanya'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

İkinci sırada ev sahibi yer alırken üçüncü sıradaki milli takım grup aşamasında turnuvaya veda eden Hırvatistan oldu. 

EURO 2024'teki seyirci sayıları şöyle hesaplandı:

1) TÜRKİYE 130.000

2) Almanya 125.000

3) Hırvatistan 103.000

4) Arnavutluk 95.000

5) Romanya 92.000

6) İskoçya 82.000

7) Hollanda 80.000

8) Sırbistan 73.000

9) Polonya 70.000

10) İngiltere 65.000

11) Avusturya 60.000

12) Danimarka 60.000

13) Gürcistan 60.000

14) Ukrayna 53.000

15) Belçika 50.000

16) Macaristan 46.000

17) Slovenya 44.000

18) Fransa 41.000

19) İsviçre 39.000

20) Çekya 38.000

21) Portekiz 37.000

22) İtalya 36.000

23) Slovakya 35.000

24) İspanya 34.000

EURO 2024te son 16 heyecanı başlıyor
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