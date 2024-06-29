EURO 2024'te seyirci sayıları: Türkiye, ev sahibini de geçerek birinci oldu

EURO 2024'te grup aşaması tamamlanırken ilk üç maça gelen taraftarların sayıları açıkladı. Listeye göre en fazla taraftar desteği alan ülke, ev sahibi Almanya'yı da geçen Türkiye oldu.

Spor 29.06.2024 14:23 Giriş: 29.06.2024 14:23

Güncelleme: 29.06.2024 14:30 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos