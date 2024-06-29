EURO 2024'te son 16 heyecanı başlıyor

EURO 2024'te son 16 turu, bu akşam oynanacak iki maçla başlıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları bu akşam oynanacak iki maçla başlıyor.

İlk maç TSİ 19.00'da İsviçre ile İtalya arasında oynanacak. Ev sahibi Almanya ise 22.00'de başlayacak maçta Danimarka ile karşılaşacak.

Kazananın çeyrek finale çıkacağı maçlarda 90 dakika sonunda beraberlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Buradan da beraberlik çıkması halinde üst tura çıkan ekibi penaltı vuruşları belirleyecek.

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