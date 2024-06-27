Euro 2024'te son 16 turu eşleşmeleri ve maç takvimi belli oldu

EURO 2024’te 29 Haziran-2 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO2024) son 16 turu eşleşmeleri netleşti.

Son 16 mücadeleleri 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

EURO 2024’te 6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)

İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)

Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)

Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)

İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)

Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)

Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)

İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)