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EURO 2024'ün en değerli 11'i belli oldu

Euro 2024'te mücadele edecek oyuncular arasındaki en değerli 11 belli oldu.

Spor
  • 08.06.2024 13:35
  • Giriş: 08.06.2024 13:35
  • Güncelleme: 08.06.2024 13:53
Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'ün en değerli 11'i belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

14 Haziran'da başlayacak EURO 2024'te yer alan oyuncular arasındaki en değerli 11 belli oldu.

11'de İngiltere'den 5, Fransa ve Portekiz'den 2'şer, İspanya ve Hırvatistan'dan ise 1'er oyuncu yer aldı.

Alman futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre turnuvanın en değerli 11'i şu şekilde:

Diogo Costa - Portekiz (40 milyon €)

William Saliba - Fransa (80 milyon €)

Ruben Dias - Portekiz (80 milyon €)

Josko Gvardiol - Hırvatistan (75 milyon €)

Trent Alexander Arnold - İngiltere (70 milyon €)

Declan Rice - İngiltere (120 milyon €)

Rodri - İspanya (120 milyon €)

Jude Belingham - İngiltere (180 milyon €)

Bukayo Saka - İngiltere (140 milyon €)

Phil Foden - İngiltere (150 milyon €)

Kylian Mbappe - Fransa (180 milyon €)

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