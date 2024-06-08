EURO 2024'ün en değerli 11'i belli oldu

Euro 2024'te mücadele edecek oyuncular arasındaki en değerli 11 belli oldu.

Spor 08.06.2024 13:35 Giriş: 08.06.2024 13:35

Güncelleme: 08.06.2024 13:53 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos