EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu

Almanya'da düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu.

Spor 16.07.2024 15:29 Giriş: 16.07.2024 15:29

Güncelleme: 16.07.2024 15:32 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA