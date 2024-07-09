EURO 2024’te bugün ilk finalist belli oluyor

Spor Servisi

EURO 2024 yarı final maçında bugün İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Münih Futbol Arena’da TSİ 22.00’de başlayacak müsabakada turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya ile Fransa mücadele edecek. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya’dan Ivan Kruzliak olacak. Bugünkü maçı kazanacak takım, Hollanda-İngiltere eşleşmesini geçecek ekiple şampiyonluk maçına çıkacak. İspanya ile Fransa, ulusal takım seviyesinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 36 müsabakanın 16’sını İspanya, 13’ünü ise Fransa kazandı. Yedi mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya’nın attığı 64 gole, Fransa 39 golle karşılık verebildi.