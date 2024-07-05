EURO 2024’te erken final: İspanya - Almanya’ya karşı

Spor Servisi

EURO 2024 erken final olarak nitelendirilen İspanya-Almanya maçı bugün yapılacak. Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ve Almanya, TSİ 19.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Stuttgart Arena'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak.

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu. A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

Güçlü iki takımın rekabetinde dengeli bir sonuç görülüyor. İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi. Çeyrek finalin diğer maçında ise saat 22.00’de Portekiz ile Fransa karşı karşıya gelecek.