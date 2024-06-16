EURO 2024’te günün fikstürü
EURO 2024 heyecanı bugün C ve D gruplarında oynanacak 3 karşılaşmayla sürecek. Turnuvanın favorilerinden İngiltere, ilk kez sahne alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) üçüncü güne girildi.
Oldukça gollü geçen ve 4 maçta toplam 16 gol atılan turnuva, bugün 3 karşılaşmayla devam edecek.
Günün ilk maçında Polonya ile Hollanda kozlarını paylaşacak. D Grubu’ndaki mücadele saat 16.00’da başlayacak.
Saat 19.00’daki akşam seansında ise C Grubu’nda yer alan takımlardan Slovenya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.
Günün son maçında EURO 2024’ün favorilerinden İngiltere, Sırbistan sınavına çıkacak. C Grubu’nun bu ikinci maçının ilk düdüğü saat 22.00’de çalacak.
Maçlar TRT 1’den naklen yayınlanacak.