Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

EURO 2024’te günün programı

Almanya’nın farklı galibiyetiyle başlayan EURO 2024’te bugün (15 Haziran Cumartesi) 3 karşılaşma oynanacak.

Spor
  • 15.06.2024 11:11
  • Giriş: 15.06.2024 11:11
  • Güncelleme: 15.06.2024 11:52
Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024’te günün programı

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı ikinci gününde 3 karşılaşma ile devam edecek.

Turnuvanın ilk maçında dün ev sahibi Almanya, İskoçya’yı 5-1 mağlup etmiş ve A Grubu’nda liderlik koltuğuna oturmuştu.

15 Haziran Cumartesi (bugün) A Grubu’nun diğer maçında Macaristan ve İsviçre saat 16.00’da kozlarını paylaşacak.

Daha sonra ise sahneye B Grubu’nda yer alan ülkeler çıkacak.

19.00’da İspanya-Hırvatistan, 22.00’de de İtalya-Arnavutluk maçları oynanacak.

Maçlar TRT’den naklen yayınlanacak.

BirGün'e Abone Ol