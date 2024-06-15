EURO 2024’te günün programı
Almanya’nın farklı galibiyetiyle başlayan EURO 2024’te bugün (15 Haziran Cumartesi) 3 karşılaşma oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı ikinci gününde 3 karşılaşma ile devam edecek.
Turnuvanın ilk maçında dün ev sahibi Almanya, İskoçya’yı 5-1 mağlup etmiş ve A Grubu’nda liderlik koltuğuna oturmuştu.
15 Haziran Cumartesi (bugün) A Grubu’nun diğer maçında Macaristan ve İsviçre saat 16.00’da kozlarını paylaşacak.
Daha sonra ise sahneye B Grubu’nda yer alan ülkeler çıkacak.
19.00’da İspanya-Hırvatistan, 22.00’de de İtalya-Arnavutluk maçları oynanacak.
Maçlar TRT’den naklen yayınlanacak.