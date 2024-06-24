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EURO 2024’te günün programı: B grubunda düğüm çözülüyor

EURO 2024'te B grubunun 3'üncü hafta mücadelelerinde Arnavutluk, İspanya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer mücadele ise Hırvatistan ile İtalya arasında.

Spor
  • 24.06.2024 10:11
  • Giriş: 24.06.2024 10:11
  • Güncelleme: 24.06.2024 10:15
Kaynak: Spor Servisi
EURO 2024’te günün programı: B grubunda düğüm çözülüyor
Fotoğraf: AA

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarda oynanan 3’üncü maçlarla devam ediyor.

Turnuvanın bugün (24 Haziran Pazartesi) B grubundaki 2 maç ile devam ediyor.

Türkiye saati ile 22:00’de oynanacak iki müsabaka sonrasında turnuvaya devam eden takımlar netleşecek.

İSPANYA GARANTİLEDİ

B grubunda Arnavutluk, İspanya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer mücadele ise Hırvatistan ile İtalya arasında.

B grubunda son karşılaşmalar öncesinde İspanya 6 puan ile lider konumda ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. İkinci sıradaki İtalya’nın 3, üç ve dördüncü sırayı paylaşan Hırvatistan ile Arnavutluk’un ise 1’er puanı bulunuyor.

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