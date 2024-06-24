EURO 2024’te günün programı: B grubunda düğüm çözülüyor

EURO 2024'te B grubunun 3'üncü hafta mücadelelerinde Arnavutluk, İspanya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer mücadele ise Hırvatistan ile İtalya arasında.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarda oynanan 3’üncü maçlarla devam ediyor.

Turnuvanın bugün (24 Haziran Pazartesi) B grubundaki 2 maç ile devam ediyor.

Türkiye saati ile 22:00’de oynanacak iki müsabaka sonrasında turnuvaya devam eden takımlar netleşecek.

İSPANYA GARANTİLEDİ

B grubunda Arnavutluk, İspanya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer mücadele ise Hırvatistan ile İtalya arasında.

B grubunda son karşılaşmalar öncesinde İspanya 6 puan ile lider konumda ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. İkinci sıradaki İtalya’nın 3, üç ve dördüncü sırayı paylaşan Hırvatistan ile Arnavutluk’un ise 1’er puanı bulunuyor.