EURO 2024’te ilk çeyrek finalist İsviçre

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda İsviçre, İtalya’yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda İsviçre ile İtalya karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetti. Szymon Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün oynayan İsviçre, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. İsviçre’ye galibiyeti getiren golleri 37’nci dakikada Remo Freuler ile 46’ncı dakikada Ruben Vargas kaydetti.

Bu sonucun ardından İsviçre, EURO 2024’te adını çeyrek finale yazdırdı. Son şampiyon İtalya ise turnuvaya veda etti.

İsviçre çeyrek finalde, İngiltere - Slovakya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.