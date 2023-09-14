Euro 29'u geçti, dolar 27'nin eşiğinde

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 26,9350'den kapatmasının ardından bugün açılışta 26,9450 seviyesinden işlem görüyor. Haftaya 28,79'dan başlayan euro/TL ise 29,02 TL'ye yükseldi.

Dolar/TL 26,9450 liradan, euro/TL 29,0210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 26,9430, euro ise 29,0190 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 26,9380 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.

FİTCH, BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yanı sıra karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürdü.

KKM'NİN ZORUNLU KARŞILIK ORANI 10 PUAN ARTIRILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranını yükseltti. KKM zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar, 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Analistler, bugün yurt içinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirttti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.00 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ECB eylül ayı faiz kararı

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

15.30 ABD, ağustos ayı ÜFE