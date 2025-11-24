Euro Bölgesi bankaları için "sabitkoin" uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi bankaları için sabitkoinlerin (stablecoin/stabil kripto para) oluşturduğu riskler konusunda uyarılarda bulundu.

ECB'nin finansal istikrar raporunda, sabitkoinlerin hızlı büyüdüğü ve piyasa değerlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Raporda, "Finansal istikrar açısından bakıldığında, bu durum, sabitkoinlerin doğasında bulunan bazı yapısal zayıflıklar ve geleneksel finans ile olan bağlantıları nedeniyle endişe oluşturabilir" denildi.

Dolar gibi bir para birimine sabitlenmiş söz konusu dijital varlıklardaki önemli bir artışın bankalardan değerli mevduatları çekebileceği uyarısında bulunulan raporda, bu tür bir kripto para birimine olan talebin artmasının, küresel finansal sistemin istikrarı için de geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine işaret edildi.

"ACİL SATIŞI TETİKLEYEBİLİR"

ECB'nin raporunda, "Sabitkoinlerdeki önemli büyüme, bireysel müşterilerin mevduatlarında çıkışlara yol açabilir. Bu da bankaları önemli bir finansman kaynağından mahrum bırakacak ve genel finansmanlarını daha değişken hale getirecektir" uyarısı yapıldı.

Raporda, asıl riskin yatırımcıların potansiyel bir paniğe kapılması olacağı ifade edildi.

En büyük 2 sabitkoinin ABD Hazine tahvillerinin en büyük sahipleri arasında yer aldığı ve en büyük 20 para piyasası fonuyla karşılaştırılabilir varlık rezervlerine sahip olduğu hatırlatılan raporda, "Bu sabitkoinlere yönelik bir panik, rezerv varlıklarının acil satışını tetikleyebilir ve bu da ABD Hazine piyasalarının işleyişini etkileyebilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

ECB raporuna göre, sabitkoinlerin piyasa değeri şu anda 280 milyar doların üzerinde ve toplam kripto varlık piyasasının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor.

Dolar cinsinden sabitkoinler dolaşımdaki tüm sabit kripto para arzının yaklaşık yüzde 99'unu oluştururken, Euro cinsinden sabitkoinler sadece 395 milyon Euro ile küçük bir rol oynuyor.