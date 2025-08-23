Euro'da yeni rekor: 48 TL'yi aştı
Euro kuru, TL'ye karşı ilk kez dün gece 48'i geçti ve haftayı satış değerinde 48,3 TL'den kapattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Erimeye devam Türk Lirası (TL) karşısında Euro bir rekor daha kırdı.
Euro kuru, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ardından 48'in üzerine çıktı.
Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın ardından dolar endeksi değer kaybederken, Wall Street endeksleri ve euro değer kazandı.
Gece saatlerinde satışı 48'in üzerine çıkan Euro, satış değerinde haftayı 48,3 TL'den kapattı.
Euro'nun alış değeri ise 47,8 TL oldu.