TL karşısında yeni bir rekor daha kıran Euro, 50 TL'yi aştı.

Ekonomi
  • 11.12.2025 15:33
  • Giriş: 11.12.2025 15:33
  • Güncelleme: 11.12.2025 15:41
Kaynak: Haber Merkezi
Euro'da yeni rekor: 50 TL'yi geçti

Euro, erimeye devam Türk Lirası (TL) karşısında bir rekor daha kırdı.

Saat 15.12 sularında Euro, 50 TL'yi geçerek 50,0519 seviyesine yükseldi.

Euro kuru saat 15.40 itibariyle 50,0427 TL dolayında seyrediyor.

Merkez Bankası'nın saat 15.30'da güncellenen gösterge niteliğindeki kur oranına göre 1 Euro, 49.8569 TL'den satılıyor.

12 Haziran'da 45 TL'yi aşan Euro, yaklaşık 6 ay sonra 50 TL bandını da geçerek rekor tazelemiş oldu.

