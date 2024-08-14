Euro'dan tarihi rekor: 37 TL'yi geçti

Euro kuru, bir rekor daha kırdı. 1 Euro şu an 37.0127 TL'ye eşit.

İlk kez 37 TL'yi aşan Euro kuru, haziran ayında 36 TL'yi aşmıştı. Bir önceki rekor 36.65 TL'ydi.

Dolar kuru ise 33,57 liradan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 33,54'ten tamamladı.

GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verilerin, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.