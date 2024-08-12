Euro ne kadar yükseldi? Yıllara göre ortalama Euro/TL kuru nedir?

Yıllara göre Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri nedir? Euro neden yükseliyor ya da Türk Lirası neden değer kaybediyor?

1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'nin resmi para birimi olarak kullanılmaya başlanan Euro,1 Ocak 2002 tarihinden itibaren de efektif olarak kullanılmaya başlandı.

27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nde 20 ülke resmi para birimi olarak Euro'yu kullanıyor.

Türkiye ekonomise biçilen 'gelişmekte olan ülke' rolü nedeniyle Türk Lirası, dünyanın önemli para birimleri karşısında yıllardır değer kaybediyor. Euro da yine TL'ye karşı yıllardır değer kazanan para birimleri arasında başlıca para birimi olarak göze çarpıyor.

YILLAR İTİBARİYLE ORTALAMA EURO/TL KURU

YIL ORTALAMA EURO/TL KURU 1999 YILI EURO/TL 420.126,2 2000 YILI EURO/TL 623.704,0 2001 YILI EURO/TL 1.225.411,8 2002 YILI EURO/TL 1.505.839,5 2003 YILI EURO/TL 1.493.067,8 2004 YILI EURO/TL 1.422.341,2 2005 YILI EURO/TL 1,3408 2006 YILI EURO/TL 1,4311 2007 YILI EURO/TL 1,3015 2008 YILI EURO/TL 1,2929 2009 YILI EURO/TL 1,5471 2010 YILI EURO/TL 1,5004 2011 YILI EURO/TL 1,6700 2012 YILI EURO/TL 1,7925 2013 YILI EURO/TL 1,9013 2014 YILI EURO/TL 2,1879 2015 YILI EURO/TL 2,7200 2016 YILI EURO/TL 3,0212 2017 YILI EURO/TL 3,6477 2018 YILI EURO/TL 4,8120 2019 YILI EURO/TL 5,6710 2020 YILI EURO/TL 5,8530 2021 YILI EURO/TL 8,8613 2022 YILI EURO/TL 16,5557 2023 YILI EURO/TL 24,0101

1 Euro kaç TL?

1 Euro 36,7 liradır.

10 Euro kaç TL?

10 Euro 367 TL'dir.

100 Euro 3670 TL'dir.

200 Euro Kaç TL?

200 Euro 7.340 TL'dir.

300 Euro kaç TL?

300 Euro 11.010 TL'dir.

400 Euro kaç TL?

400 Euro 14.680 TL'dir.

500 Euro kaç TL?

500 Euro 18.350 TL'dir.

1000 Euro kaç TL?

1000 Euro 36.700 TL'dir.