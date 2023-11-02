Euro/TL 30'un üzerine çıktı, dolar/TL rekor seviyesine yakın seyrediyor

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Euro 30 lira bandını aşarken dolar da kendi rekoruna yakın seviyelerde. İstanbul serbest piyasada dolar 28,3380 liradan, euro 30,0330 liradan işlem görüyor. Dolar 28,4789 TL ile rekor kırmıştı.

Güncel 02.11.2023 09:19 Giriş: 02.11.2023 09:19

Güncelleme: 02.11.2023 09:31 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarma kararı sonrası dolar ve euroda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu. Dolar kuru salı günü 28,4789 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.