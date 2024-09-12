Euro ve dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0030 liradan, euro 37,4780 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,0010 liradan, euro 37,4760 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 33,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4490 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede açıklanan verilerden alınan sinyallerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Asya tarafında da ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası pozitif bir seyir hakim olurken, teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık 0,2 azalışla, yıllık bazda yüzde ise 2,5 artışla beklentileri altında gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin Faiz Kararı

15.30 ABD, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

21.00 ABD, ağustos ayı Federal bütçe dengesi