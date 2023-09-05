Euro ve dolarda son durum ne?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,7602'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,7880 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise güne 28,8940 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,7880 liradan, Euro 28,8940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,7860 liradan alınan dolar, 26,7880 liradan satılıyor. 28,8920 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 28,8940 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,7760 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR PMI VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Küresel çapta varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş azalırken, ülkelerin ekonomik aktivitesine dair işaretler veren PMI verilerinin resesyon olasılığına ilişkin sinyaller verip vermeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde açıklanacak PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün de devam edecek olan konuşması yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Londra'da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Lagarde, sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu kaydetti.

Lagarde, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Analistler, Lagarde'ın konuşmalarından alınacak sinyallerin, ECB'nin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,10, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya piyasalarında, Çin'den gelen verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından negatif bir seyir izliyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre ise hizmet sektörü PMI, 54,3 ile beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Öte yandan, bölge merkez bankalarından olan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,10'da sabit bıraktığını duyurdu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı ÜFE

14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, temmuz ayı fabrika siparişleri