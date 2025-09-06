EuroBasket 2025: A Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde
EuroBasket 2025'te son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finale yükseldi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'i yenerek EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi.
Turnuvada grup maçlarının tamamını kazanarak 5'te 5 yapan Milli Takım, son 16 turunda İsveç karşısına çıktı.
Aynı zamanda son 16 turunun ilk mücadelesi olan maç, TSİ 12.00'de başladı.
Maça istediği gibi başlayamayan Milli Takımı, mücadelenin ilk yarısını 42-37 geride tamamladı.
Üçüncü çeyrekte toparlayan Türkiye, 44-37 gerideyken yakaladığı 11-0'lık seriyle öne geçti ve farkı artırarak devam etti.
Son çeyrekte ise Milli Takım 8 sayılık avantajını kaybederken son 5 dakikaya 72-71 önde girdi.
Maçın son bölümünü daha iyi oynayan Türkiye, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, Bosna-Hersek-Polonya maçının kazananı olacak. Bu mücadele yarın TSİ 12.00'de oynanacak.