EuroBasket 2025 başladı: Günün programı
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025 dün başladı.
4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Milli Takım, ilk maçında dün Letonya'yı mağlup etti.
Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Büyük Britanya 70-94 Litvanya
- Çekya 50-62 Portekiz
- Karadağ 76-106 Almanya
- Letonya 73-93 Türkiye
- İsveç 90-93 Finlandiya
- Sırbistan 98-64 Estonya
Turnuvada günün programı ise şöyle:
- Gürcistan - İspanya (15.00)
- İsrail - İzlanda (15.00)
- Belçika - Fransa (18.00)
- Bosna Hersek - Güney Kıbrıs (18.15)
- Yunanistan - İtalya (21.30)
- Slovenya - Polonya (21.30)