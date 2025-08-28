Giriş / Abone Ol
EuroBasket 2025 başladı: Günün programı

Spor
  • 28.08.2025 11:56
  • Giriş: 28.08.2025 11:56
  • Güncelleme: 28.08.2025 12:03
Kaynak: Haber Merkezi
EuroBasket 2025 başladı: Günün programı
Fotoğraf: DepoPhotos

Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025 dün başladı.

4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Milli Takım, ilk maçında dün Letonya'yı mağlup etti.

Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Büyük Britanya 70-94 Litvanya
  • Çekya 50-62 Portekiz
  • Karadağ 76-106 Almanya
  • Letonya 73-93 Türkiye
  • İsveç 90-93 Finlandiya
  • Sırbistan 98-64 Estonya

Turnuvada günün programı ise şöyle:

  • Gürcistan - İspanya (15.00)
  • İsrail - İzlanda (15.00)
  • Belçika - Fransa (18.00)
  • Bosna Hersek - Güney Kıbrıs (18.15)
  • Yunanistan - İtalya (21.30)
  • Slovenya - Polonya (21.30)
