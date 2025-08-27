EuroBasket 2025 başlıyor: Milli Takım'ın ilk rakibi Letonya

Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu olan EuroBasket başlıyor. Bugün (27 Ağustos) başlayacak ve 14 Eylül'de sona erecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası bu yıl Güney Kıbrıs (Limassol), Finlandiya (Tampere), Polonya (Katowice) ve Letonya (Riga) ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'teki ilk maçında bu akşam Letonya ile karşı karşıya gelecek. TSİ 18.00’de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Turnuvanın grup karşılaşmaları; Limasol’daki Spiros Kiprianu Atletik Merkezi, Tampere’deki Nokia Arena, Katowice’deki Spodek Arena ve Riga’daki Arena Riga salonlarında oynanacak.

Bu yılın ev sahiplerinden Güney Kıbrıs, tarihinde ilk kez EuroBasket sahnesine çıkarken Portekiz ise 14 yıl aradan sonra şampiyonaya dönüş yapıyor.

Elemeler sonunda 24 takımın yer aldığı turnuvada her gruptan ilk 4 sırayı alan ülkeler, Son 16 Turu’na yükselecek.

Çeyrek finaller 9-10 Eylül, yarı finaller 12 Eylül ve büyük final ise 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

TÜRKİYE GRUP AŞAMASINDA 5 KARŞILAŞMAYA ÇIKACAK

A Milli Takım, A Grubu’nda Sırbistan, Letonya, Çekya, Estonya ve Portekiz ile karşılaşacak. İlk maçına 27 Ağustos Çarşamba günü Letonya karşısında çıkacak olan Türkiye, grup aşamasında toplam 5 karşılaşma oynayacak.

Türkiye; 29 Ağustos'ta Çekya, 30 Ağustos'ta Portekiz, 1 Eylül'de Estonya ve 3 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekibin EuroBasket 2025 kadrosu ise şu şekilde:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

ALPEREN, EN GÜÇLÜ OYUNCULAR ARASINDA İLK 5 SIRADA

NBA’de Houston Rockets formasıyla büyük çıkış yapan Alperen Şengün, ESPN’in turnuva öncesi hazırladığı “En İyi 10 Oyuncu” listesinde 5. sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti. FIBA’nın güncellediği EuroBasket 2025 Güç Sıralamasında ise Türkiye, 7'nci sırada yer aldı.

Turnuvanın favorileri arasında ise Sırbistan, İspanya, Almanya ve Fransa öne çıkıyor. Diğer öne çıkan ekipler arasında Yunanistan ve Litvanya gibi basketbol geleneği güçlü olan takımlar bulunuyor.

TÜRKİYE 21. KEZ EUROBASKET’E KATILIYOR

Türkiye, daha önce 20 kez Avrupa Şampiyonası’na katıldı ve en büyük başarısını 2001 yılında gümüş madalya ile elde etti. İstanbul’daki Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan finalde Türkiye, Yugoslavya’ya 78-69 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Dünya sahnesinde ise 2010 FIBA Dünya Kupası’nda final oynayarak gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar bugüne kadar uluslararası turnuvalarda toplamda 2 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.