EuroBasket 2025'te çeyrek final maçları başlıyor: Türkiye, Polonya karşısında
EuroBasket 2025'te çeyrek final maçları bugün başlıyor. Türkiye, saat 17.00'de Polonya ile karşılaşacak.
EuroBasket 2025'te çeyrek final maçları bugün başlayacak.
Çeyrek final maçları bugün ve yarın oynanacak.
Günün ilk maçında Türkiye, Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 17.00'de başlayacak. Türkiye kazanması halinde yarı finale yükselecek.
Türkiye yarı finale yükselmesi halinde rakibi Litvanya - Yunanistan eşleşmesinin kazananı olacak.
Çeyrek final eşleşmeleri ve programı şu şekilde:
- Bugün 17.00: Türkiye - Polonya
- Bugün 21.00: Litvanya - Yunanistan
- Çarşamba 17.00: Finlandiya - Gürcistan
- Çarşamba 21.00: Almanya - Slovenya